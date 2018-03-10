Михалина Лысова завоевала золото в соревнованиях по биатлону на Паралимпиаде
10 марта 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянка Михалина Лысова стала победительницей соревнования по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
Биатлонистка, выступающая со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым, показала результат 18 минут 48,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. 25-летняя Лысова добавила "золото" в копилку российской команды.
Марина Галицына со спортсменом-ведущим Максимом Пироговым заняла пятое место, Екатерина Мошковская с Артемом Нориным стала восьмой, - передает ТАСС.
Четырехкратная чемпионка мира Михалина Лысова стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее она дважды выигрывала золото в лыжных гонках и дважды в биатлоне. В ее активе пять серебряных и две бронзовые медали Паралимпийских игр.
Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России.
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