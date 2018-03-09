В Пхенчхане официально началась Паралимпиада

В пятницу на Олимпийском стадионе в Пхенчхане был поднят флаг Паралимпиады 2018 года. Соревнования, в которых примут участие 30 российских спортсменов, пройдут на территории Южной Кореи с 9 по 18 марта.

Флаг в рамках церемонии открытия Игр несли южнокорейские паралимпийцы Чхве Сара, Чхве Килла, Лим Хо Вон, Юн Чи Ю, Пак Хен Гю, Пак У Чхоль, Бон Хён Чхэ и О Ёнюн, отмечает ТАСС.

Напомним, что из-за отстранения Паралимпийского комитета России атлеты из РФ не смогут выступить на Играх 2018 года под национальным флагом. Ранее, однако, было решено, что россияне будут бороться за победу на соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.