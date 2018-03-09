Стабильная нестабильность «Зенита»: проиграли «Лейпцигу»

К матчу в Германии «Зенит» подошёл не в лучшем психологическом состоянии – последний поединок в чемпионате против «Урала» (0:0) не только подвинул питерцев на четвертую строчку, но и подарил скандал со спорным (по мнению самих петербуржцев) судейством.

Манчини сделал сразу несколько изменений в стартовом составе по сравнению с игрой РФПЛ – на флангах обороны вышли Иванович и Мевля, а Кришито сместился в центр защиты. Пару центрхавов составили Краневиттер и Ерохин, на левом фланге – Ригони, а в пару к Кокорину итальянский тренер предпочел Заболотоного перед Дриусси.

Команды неспешно начали встречу, на старте обменялись полумоментами. А первый хороший момент возник на 15-й минуте у ворот «Зенита». Защитники питерской команды после углового упустили в штрафной площадке Упамекано, центрбек «Лейпцига» бил слета почти без помех, но немного промахнулся. Немецкая команда, в целом, больше держала мяч, но очень редко ей удавалось довести его до штрафной площадки соперника. «Зенит» защищался большими силами, но довольно уверенно и спокойно.

За десять минут до конца тайма «Лейпциг» создал самый опасный момент первой половины встречи. Хозяева заработали штрафной в метрах двадцати пяти от ворот, к мячу приложился Форсберг, перебросил стенку, но попал в штангу – Лунев уже бы не в состоянии отразить удар. Под самый перерыв едва не забил Вернер – хозяева нестандартно разыграли штрафной, в результате чего Тимо бил из пределов штрафной, но промазал.

Второй тайм «Зенит» начал более агрессивно, но очень скоро, так и не сумев создать реальную опасность, опять прижался к своим воротам. У «Лейпцига» активным был Вернер, который сначала выводил на ударную позицию Огюстена, затем бил сам. Оба удара – опасны, но неточны. Гол пришел на 56-й минуте и стал, пожалуй, логичным для «Лейпцига». Брума классно прошел по левому флангу, сместился в центр, отдал на Вернера и получил классный пас в ответ на ход пяткой. Выйдя тет-а-тет с Луневым, левый хавбек «РБ» без проблем точно пробил в дальний угол.

Буквально через три минуты Вернер получил шикарный шанс забить второй гол – Маммана обрезался на своей половине, Кейта тут же вывел Вернера на свидание с вратарем «Зенита», однако удар у Тима получился очень слабым и точно в руки голкиперу.

Сразу после пропущенного гола Манчини поменял Заболотного на Дриусси, что существенно добавило скорости в атаке «Зенита». Впрочем, это никак не гарантировало «Зениту» опасные моменты. Более того, контратаки хозяев, хоть и редко приводили к непосредственно ударам, были гораздо острее. И одна из таких атак за 15 минут до конца матча завершилась вторым голом. Наби Кейта ловко обманул Краневиттера и Кузяева, просто пробежав между ними с мячом по центру, покатил влево на ход Вернеру, а Тимо легко перебросил Лунёва в ближнем бою.

Хозяева затем провели несколько качественных атак, и «Зениту» пару раз сильно везло, что мяч не оказывался в воротах. Тем не менее, на последних минутах команде Манчини удалось отыграть один мяч – важнейший мяч, если говорить о двухматчевом противостоянии. Упамекано сфолил (сомнительно) против Кокорина в паре метров от линии штрафной, а Доменико Кришито идеальным ударом со штрафного положил мяч в девятку.

Поражение 1:2 – прекрасный результат для «Зенита», если брать во внимание безобразное качество игры, которое показали питерцы. Ответная встреча - через неделю.