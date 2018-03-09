Пятикратная чемпионка России рассказала о кумовстве в отечественном биатлоне

Пятикратная чемпионка России по биатлону Галина Нечкасова рассказала о системе, выстроенной в этом виде спорта, когда без покровителей спортсмену практически невозможно участвовать в соревнованиях и побеждать.

«Пугает система, выстроенная в биатлоне. Она очень сложная, и здесь тяжело проявить себя в полной мере. Для этого нужно иметь много составляющих, в том числе связи с высокопоставленными лицами, которые, если что, смогут „замолвить за тебя слово“. Бороться с такой несправедливостью невозможно», — призналась 29-летняя спортсменка.

Эта порочная система, по словам Нечкасовой, привела к тому, что если еще несколько лет назад спорт был ее приоритетом, то в последнее время она больше времени посвящает личной жизни. «Почему я отложила спорт на второй план? Все дело в негативном отношении международных спортивных сообществ к России», — цитирует Галину Нечкасову Lenta.ru.