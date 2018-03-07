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Команда медиахолдинга «Гранада Пресс» выступила на чемпионате по кёрлингу

7 марта 2018, 18:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Команда медиахолдинга «Гранада Пресс» выступила на чемпионате по кёрлингу
Фото Олег Каргополов

6 марта в Челябинске, в ледовом дворце «Уральская молния» состоялся первый чемпионат среди СМИ по кёрлингу на кубок главы города. В нём приняли участие 10 команд, в том числе и сборная медиахолдинга «Гранада Пресс». Несмотря на новый для сотрудников вид спорта команда выступила достойно и показала неплохие результаты. Поприветствовать участников приехал градоначальник Евгений Тефтелев.

«Поздравляю всех участников этого спортивного праздника, - сказал в приветственном слове Евгений Николаевич. - Сейчас кёрлинг становится все более популярным в России. Этот вид спорта современный и необычный. Такие турниры помогают сплотиться, ведь это командная игра. И я вижу, что у вас неплохо получается».

Кроме самого состязания участники посмотрели выступления фигуристов, команд по черлидингу и танцам. В завершении прошло вручение наград. На третьем месте оказалась команда телеканала «Восточный экспресс» «Телефакт», второе место у сборной команды агентства «Урал Пресс» и газеты «Комсомольская правда Челябинск» «Комсомольцы». Кубок, медали, грамоты и путевку в санаторий завоевала команда «Кремень» сайта «74.ру». Также глава города заверил, что состязание станет ежегодным.

 

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