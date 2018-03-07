Условия жизни олимпийской чемпионки Загитовой поразили журналистов

Условия, в которых проживает олимпийская чемпионка Алина Загитова, поразили журналистов. Фигуристка принесла Российской Федерации первую золотую медаль в рамках Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Выяснилось, что 15-летняя спортсменка проживает вместе с бабушкой в крошечной съемной квартире. Репортеры прибыли в гости к Загитовой и были поражены отсутствием ремонта в помещении и очень старой мебелью, которой обставлены комнаты, передает "Свободная пресса".

Согласно кадрам, которые опубликованы в сети, на кухне сложно развернуться одновременно двум людям. Кроме того в гостиной Алины находится огромное количество вещей, которые просто не помещаются в шкаф, передает издание "День.Онлайн".