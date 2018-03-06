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Пятикратная олимпийская чемпионка стала официальным послом Москвы на ЧМ-2018

6 марта 2018, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Пятикратная олимпийская чемпионка стала официальным послом Москвы на ЧМ-2018
globallookpress.com

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина стала послом Москвы на чемпионате мира-2018, многолетняя партнерша Ромашиной Наталья Ищенко ранее также стала послом ЧМ-2018, от Калининграда.

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Сертификат посла Ромашиной вручил руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Ромашина 18 раз становилась чемпионкой мира, 10 раз – чемпионкой Европы.

Послами Москвы уже являются спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина.

Светлана Ромашина в ноябре 2017 года стала мамой. В их семье с Николаем Захаровым родилась дочь.

 

 

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Задержан участник группировки, причастной к взрыву в метро Санкт-Петербурга

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Черный кот сумел спастись от колес автомобиля

Один из водителей на Фряновском шоссе Москвы вовремя заметил выпавшего из-под капота какого-то автомобиля черного кота. Видимо от испуга он убежал на другую сторону трассы и исчез в сугробе.

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Пятикратная олимпийская чемпионка стала официальным послом Москвы на ЧМ-2018

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина стала послом Москвы на чемпионате мира-2018, многолетняя партнерша Ромашиной Наталья Ищенко ранее также стала послом ЧМ-2018, от Калининграда.

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Московское метро обновит турникеты

Московское метро постепенно обновляет турникеты. Современные устройства выполнены из нержавеющей стали и довольно устойчивы к царапинам. Поэтому можно их не ремонтировать более продолжительное время.

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В Восточной Гуте жители двух деревень подняли сирийские флаги

В знак солидарности с правительством Сирии жители двух поселений в Восточной Гуте подняли государственные флаги Сирии. Их примеру готовы последовать в ряде деревень Восточной Гуты.

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Прошедшая зима была в Москве одной из самых снежных

За 140 лет метеонаблюдений самая снежная зима была в Москве в 1965-1966 годах, когда выпало более 249 миллиметров осадков. В этом году за календарную зиму в столице выпало 2017,5 миллиметров.

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В Польше принят проект о разжаловании генералов "советского периода"

Сейм Польши принял сегодня проект закона о разжаловании генералов, получивших звания во времена Польской Народной Республики. Он предусматривает лишение воинских званий, в том числе, и посмертно.

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Застрявшая машина прерывала движение трамваев в Москве

Застрявшая машина прерывала движение трамваев в Москве

Пытаясь объехать пробку в Москве, машина выехала на выделенную линию для трамваев, после чего не смогла выбраться из снега. Из-за этого пассажиры трамваев выходили на пути и двигались в сторону автобусных остановок.

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Украина потеряет прозападную ориентацию, считает разведка США

Украина потеряет прозападную ориентацию, считает разведка США

Национальная разведка США опасается, что ситуация на Украине может привести к народным волнениям, досрочным выборам и изменению прозападной ориентации Киева. Виновата в этом, как обычно, Россия.

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Минобороны РФ уточнило информацию о жертвах крушения Ан-26 в Сирии

Минобороны РФ уточнило информацию о жертвах крушения Ан-26 в Сирии

Министерство обороны РФ уточнило информацию о пассажирах самолета Ан-26, разбившегося при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. На борту находилось 33 военнослужащих и 6 членов экипажа.

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Фигуристке Медведевой может потребоваться операция

Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева имеет проблемы со здоровьем. В данный момент она ждет результатов анализов.

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Москва стоит в пробках в ожидании "снегопада столетия"

Москва стоит в пробках в ожидании "снегопада столетия"

В промежутке между недавно прошедшим и ожидающимся «снегопадами столетия» Москва стоит в пробках, несмотря на все усилия коммунальных служб, перешедших на круглосуточный режим работы.

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Жена Караченцова хочет познакомиться с любовницей мужа

Жена Караченцова хочет познакомиться с любовницей мужа

Бывшая балерина Кировского театра Санкт-Петербурга Елена Дмитриева заявила, что была в длительных отношениях с Николаем Караченцовым. Супруга актера Людмила Поргина ее не знает, но готова пообщаться.

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