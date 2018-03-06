Пятикратная олимпийская чемпионка стала официальным послом Москвы на ЧМ-2018

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина стала послом Москвы на чемпионате мира-2018, многолетняя партнерша Ромашиной Наталья Ищенко ранее также стала послом ЧМ-2018, от Калининграда. Фигуристке Медведевой может потребоваться операция

Сертификат посла Ромашиной вручил руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Ромашина 18 раз становилась чемпионкой мира, 10 раз – чемпионкой Европы.

Послами Москвы уже являются спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина.

Светлана Ромашина в ноябре 2017 года стала мамой. В их семье с Николаем Захаровым родилась дочь.