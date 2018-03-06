Пятикратная олимпийская чемпионка стала официальным послом Москвы на ЧМ-2018
6 марта 2018, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина стала послом Москвы на чемпионате мира-2018, многолетняя партнерша Ромашиной Наталья Ищенко ранее также стала послом ЧМ-2018, от Калининграда.
Сертификат посла Ромашиной вручил руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Ромашина 18 раз становилась чемпионкой мира, 10 раз – чемпионкой Европы.
Послами Москвы уже являются спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина.
Светлана Ромашина в ноябре 2017 года стала мамой. В их семье с Николаем Захаровым родилась дочь.
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