Легендарный тренер Жозе Моуринью станет частью команды RT на ЧМ-2018

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью согласился стать частью команды телеканала RT во время чемпионата мира по футболу — 2018 в России.

«Продолжаем собирать на RТ dream team. Теперь у нас есть тренер», — рассказала главред RT Маргарита Симоньян. Во время мундиаля, который будущим летом пройдет в 11 городах России, тренер будет делиться своим экспертным мнением, знаниями и опытом в футболе со зрителями телеканала.

Жозе Моуринью был удостоен звания «Тренер года» по версии ФИФА в 2010 году. Федерация футбола Португалии назвала его лучшим португальским тренером века, а УЕФА включил Моуринью в список 10 величайших тренеров с момента основания организации в 1954 году.

Португалец был главным наставником ведущих мировых футбольных клубов в испанской Ла Лиге («Реал Мадрид»), Английской премьер-лиге («Челси»), итальянской Серии А («Интер») и португальской Примейра Лиге («Порту»).

Ранее к команде RT присоединился легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель.