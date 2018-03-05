Биатлонист Антон Шипулин рассказал о встрече с хоккеистами- победителями Игр

Биатлонист Антон Шипулин, которого МОК не допустил до участия в Олимпиаде -2018, встретился с хоккеистами сборной России, завоевавшими на Играх "золото". Шипулин выложил в Instagram фото с капитаном российской команды Павлом Дацюком. Илья Ковальчук сменил имидж для приема в Кремле

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)Мар 4, 2018 в 2:03 PST



Дацюк, как и Шипулин, начал свою спортивную карьеру на Урале — в Свердловской области, - сообщает Ura.Ru. Биатлонист считает огромной честью познакомиться с парнями из "Красной машины". "Невероятно крутые, позитивные и отзывчивые ребята, настоящие чемпионы! Был рад встрече!", — делится Шипулин.



Поклонники биатлона и болельщики за Антона поддерживают спортсмена: "Антон, заразитесь от них олимпийским золотом! Мы уверены — следующая Олимпиада будет для вас именно такой!"; "Антон, Сургут ждет тебя на очередном этапе кубка мира! Удачи тебе! Соскучились уже"; "Вы классные! Побед вам всем и золота! Удачи!"

Подчеркнем, Антон Шипулин никогда и никак не фигурировал в допинговых скандалах. Родная сестра спортсмена Анастасия Кузьмина в Пхенчзане завоевала "золото". Настя выступает за биатлонную сборную Словакии.