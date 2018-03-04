Талисман команды «Трактор» летит в космос

«Трактор» отправляется в поход за Кубком Гагарина-2018.

Впервые в истории талисманов КХЛ плюшевый медведь «Трактора» станет индикатором невесомости на космическом корабле «Союз МС-08» и игрушкой-амулетом Героя России, космонавта Олега Артемьева.

Три года назад вместе с Олегом Германовичем в космос отправились герб Челябинской области и фотографии с символикой «Трактора». Об этом Артемьева попросил его друг – Денис Чепак, преданный болельщик «черно-белых». Он в составе поисково-спасательного отряда каждый раз встречает космонавтов по возвращению на Землю.









Вещи, побывавшие в космосе, герой России вручил нашим хоккеистам 18 февраля 2015 года на матче с «Ак Барсом». 21 марта этого года на Международную космическую станцию стартует пилотируемый корабль «Союз МС-08». В составе экипажа американские астронавты Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и командир корабля Олег Артемьев. Каждый из них берет с собой плюшевых талисманов. У Олега Германовича индикатор невесомости будет тройной: талисман ЧМ-2018 футбольный Забивака, южноуральский Снежик и мишка челябинского «Трактора».

В декабре на орбиту Земли отправилась миниатюрная копия Кубка Гагарина – Белый медведь летит по следам и выдвигается в свой поход за трофеем. «Трактор», #ПоколениеТ и весь Челябинск идут в бой!