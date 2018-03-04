Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира
4 марта 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Российский боксер Дмитрий Бивол защитил свой титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Бой против кубинца Салливана Барреры прошел в Нью-Йорке. В 12-м раунде россиянин Дмитрий Бивол победил соперника нокаутом, одержав 13-ю победу в 13 боях (из них 11 - нокаутом). На счету кубинца Салливана Барреры второе поражение и 21 победа (из них 14 - нокаутом), сообщает РИА Новости.
Накануне поединка Дмитрий Бивол заявил: "Я очень рад, что нахожусь в Нью-Йорке и буду боксировать на такой знаменитой арене, как Медисон-сквер-гарден, против сильного соперника, которого я в принципе и хотел. Он сможет показать мне и любителям бокса, чего я в принципе стою".
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес