Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил свой титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бой против кубинца Салливана Барреры прошел в Нью-Йорке. В 12-м раунде россиянин Дмитрий Бивол победил соперника нокаутом, одержав 13-ю победу в 13 боях (из них 11 - нокаутом). На счету кубинца Салливана Барреры второе поражение и 21 победа (из них 14 - нокаутом), сообщает РИА Новости.

Накануне поединка Дмитрий Бивол заявил: "Я очень рад, что нахожусь в Нью-Йорке и буду боксировать на такой знаменитой арене, как Медисон-сквер-гарден, против сильного соперника, которого я в принципе и хотел. Он сможет показать мне и любителям бокса, чего я в принципе стою".