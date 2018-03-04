"Зенит" и "Амкар" разошлись совсем не миром, хоть и сыграли вничью - 0:0

"Зенит" и "Амкар" в суббту, 3 марта, разошлись совсем не миром, хоть и сыграли вничью. Игра "Зенита" была медленной, без выдумки, что осложняло задачу питерцам. За весь первый тайм футболисты хозяев лишь раз сумели пробить в створ ворот Артура Нигматуллина, усилиями Дриусси, а еще прекрасный момент возник у Александра Кокорина, не увенчавшийся успехом.

В составе "Амкара" был крайне активен Аарон Оланаре, новичок команды. Бывший "армеец" часто цеплялся за мяч в середине поля и пытался его протащить к чужим воротам, не всегда имея возможность отыграться с партнерами. Редко из этого выходило что-то путевое, однако придерживая мяч вдали своих ворот, нигериец давал столь необходимую передышку игрокам защиты.

Во втором тайме команды стали чаще бить по воротам, даже из не самых, казалось бы, выгодных позиций. Подобный удар Леандро Паредеса на 59-й минуте едва не залетел точно в угол, однако гостей выручил небольшой рикошет. Немного оживил игру "Зенита" в атаке выход Ригони, но совсем скоро случилось неприятное для питерце событие. За вторую желтую карточку был удален Александр Ерохин, не совладавший с эмоциями. Это жутко разозлило Роберто Манчини и Анатолия Тимощука, бурно реагировавших на случившееся.

Несмотря на игру в меньшинстве, "Зенит" продолжил полностью владеть территориальным преимуществом, но опасных моментов практически не создавал.

"Амкар" сильно зажался к своей штрафной площади, однако выглядел достаточно надежно в обороне. Это жутко не нравилось болельщикам, начавшим выкидывать различные предметы на поле. Сперва судья решил увести команды с поля, но затем отменил свое решение из-за давления футболистов "Зенита". Страсти накалялись с каждой минутой, стыков было все больше, а футбола - все меньше. Не выдержал и Доменико Кришито, совершивший жесткую накладку, за что тоже получил вторую желтую и был удален.

Позже оказалось, что удален был и футболист "Амкара" - Николаев Зайцев за фол на Заболотном. Невероятно эмоциональная концовка так и не подарила голов в матче. "Зенит" и "Амкар" разошлись совсем не миром, хоть и сыграли вничью. Команда Манчини уступила вторую строчку ЦСКА, опустившись на третье место. "Амкар" остался на 12 строчке с 22 баллами.