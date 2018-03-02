Российские спортсмены отказались нести знамя Паралимпийского комитета

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Международный паралимпийский комитет (МПК) просьбу о назначении знаменосцем российской команды волонтера.

Среди всех российских паралимпийцев, прошедших регистрацию на зимнюю Паралимпиаду в Пхенчхане, не нашлось ни одного, кто согласился бы нести нейтральный олимпийский флаг впереди нашей команды на церемонии открытия Паралимпиады. «Российские спортсмены привыкли выступать под своим флагом», отметил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Ранее, 29 января, МПК продлил отстранение ПКР от участия в Паралимпиаде. Российская делегация спортсменов вновь будет выступать под нейтральным олимпийским флагом. Список российских участников Паралимпиады определяла специальная комиссия, пишет Lenta.ru.

Соревнования Паралимпиады пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта. С 3 марта начинается заезд наших спортсменов в Олимпийскую деревню.