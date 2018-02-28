Сколько заработали победители и призеры Олимпиады-2018 в Пхёнчхане

Победители и призеры Олимпийских игр в Пхёнчхане вернулись на родину и успели немного отдохнуть. Олимпийцам, завоевавшим "золото", "серебро" и "бронзу" будут вручены денежные премии и подарки - автомобили.

Владимир Путин встретился в Кремле с победителями и призёрами XXIII Олимпийских зимних игр в Пхёнчхане и вручил им государственные награды.

Cогласно постановлению российского правительства, Министерство спорта РФ выплатит специальные премии медалистам Олимпиады – 4 миллиона рублей за "золото", 2,5 миллиона за "серебро" и "1,7 миллиона" за бронзу.

Победители Олимпийских игр по традиции получают выплаты от регионов, которые они представляют. Фигурист Михаил Коляда получит от правительства Санкт-Петербурга 2,5 миллиона рублей за серебряную медаль в командном турнире.

По 5 миллионов рублей каждый получат 15 хоккеистов СКА, завоевшаих на Играх "золото" в составе сборной России. По 600 тысяч рублей выплатят представляющим Петербург пяти хоккеисткам женской сборной России, которая заняла на Олимпиаде 4 место.

Если суммировать федеральные и региональные премии, то Коляда заработает 5 миллионов рублей, а хоккеисты СКА – по 9 миллионов каждый, сообщает "Спорт-Экспресс".

Спортсмены-медалисты, представляющие Москву, получат от столицы премии, сопоставимые с федеральными (по 4 млн рублей за золото, 2,5 млн за серебро и 1,7 млн за бронзу). Половину от суммы призовых спортсмена получат подготовившие его тренеры.

Фонд поддержки олимпийцев подарит каждому медалисту по дорогому немецкому автомобилю. Победители Игр получат BMW X6, стоимость которых начинается от 4,89 миллионов рублей. "Серебряным" призерам вручам ключи от BMW X5 (от 4 миллионов рублей), а "бронзовым" - ключи от BMW X4 (от 3,14 миллионов рублей).

Владимир Путин в первую очередь отмтил успехи фигуристок Алины Загитовй и Евгении Медведевой. Он поздравил наших "золотых" хоккеистов и призеров Игр лыжников.