Дмитрий Борисов сватает хоккеиста Кирилла Капризова
27 февраля 2018, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Дмитрий Борисов сватает хоккеиста, забившего победную шайбу в мачте Россия - Германия на Олимпиаде-2018 Кирилла Капризова. Программа "Пусть говорят" посвящена олимпийским чемпионам - сборной России по хоккею - "красной машине" и олимпийским чемпионкам фигуристкам - Алине Загитовой и Жене Медведевой.
Кириллу Капризову исполнится 21 год в апреле. Болельщикам пришлось подняться в минувшее воскресенье ранним утром. Трансляция матча началась в 7:00 мск. Три периода завершились со счетом 3:3. Самый молодой игрок команды Кирилл Капризов забил решающую шайбу в овертайм.
За некоторых наших парней в Пхенчхане болели супруги, девушки. За Капризова - мама.
Сегодня в студии Дмитрий Борисов спросил, у кого из членов сборной на данный момент нет девушки. Оказалось, что Кирилл холост и пока у него нет возлюбленной. Телеведущий призвал девушек обратить внимание.
Кирилл Капризов - нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА. Кирилл - парень скромный. По его словам, не так важно, кто забил шайбу. Главное - победила команда.
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