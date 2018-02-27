Дмитрий Борисов сватает хоккеиста Кирилла Капризова

Телеведущий Дмитрий Борисов сватает хоккеиста, забившего победную шайбу в мачте Россия - Германия на Олимпиаде-2018 Кирилла Капризова. Программа "Пусть говорят" посвящена олимпийским чемпионам - сборной России по хоккею - "красной машине" и олимпийским чемпионкам фигуристкам - Алине Загитовой и Жене Медведевой.

Кириллу Капризову исполнится 21 год в апреле. Болельщикам пришлось подняться в минувшее воскресенье ранним утром. Трансляция матча началась в 7:00 мск. Три периода завершились со счетом 3:3. Самый молодой игрок команды Кирилл Капризов забил решающую шайбу в овертайм.

За некоторых наших парней в Пхенчхане болели супруги, девушки. За Капризова - мама.

Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov)Фев 25, 2018 в 4:55 PST

Сегодня в студии Дмитрий Борисов спросил, у кого из членов сборной на данный момент нет девушки. Оказалось, что Кирилл холост и пока у него нет возлюбленной. Телеведущий призвал девушек обратить внимание.

Кирилл Капризов - нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА. Кирилл - парень скромный. По его словам, не так важно, кто забил шайбу. Главное - победила команда.