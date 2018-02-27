Эшли Вагнер выразила респект Алине Загитовой

Американская фигуристка Эшли Вагнер, выступившая с критикой одиночной программы россиянки Алины Загитовой в начале Олимпиады, поздравила молодую чемпионку.

Эшли Вагнер продолжает получать массу комментариев на свой пост в Twitter, где она критиковала перегруженную прыжками программу Алины Загитовой, и решила прояснить свою позицию по этому поводу. «Я не могу исполнить программу, где все прыжки стоят в конце, и признаю, что это впечатляет. Но не думаю, что перегрузка программы прыжками делает ее артистичной и сбалансированной», - прокомментировала Вагнер.

Американка поздравила молодую Олимпийскую чемпионку Алину Загитову и добавила, что бесконечно уважает любого спортсмена, выдержавшего давление на Олимпиаде. Но все же осталась при своем мнении.

Ранее, в ответ на критику, Алина Загитова предложила Эшли Вагнер повторить ее программу, с которой Алина выступает в женском одиночном фигурном катании уже два года.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в Пхенчхане, обойдя Евгению Медведеву, занявшую второе место.