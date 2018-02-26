Видео, как две российские лыжницы получили предложения руки и сердца в аэропорту

Российских лыжниц, бронзовых призёров Олимпиады в Пхёнчхане ждал сюрприз по возвращении на родину. Прямо во время встречи в аэропорту женихи сделали Анне Нечаевской и Анастасии Седовой предложение руки и сердца.

Встав на одно колено, молодые люди перед всеми собравшимися, родственниками спортсменов, болельщиками, участниками Олимпиады и официальными лицами, попросили своиих любимых выйти за них замуж, подарив девушкам шикарные букеты роз.

Самолёт с российскими спортсменами сегодня приземлился в столичном аэропорту. Болельщики подготовили спортсменам торжественную встречу, исполнив гимн России, который не мог официально прозвучать в Пхенчхане из-за запрета МОК.