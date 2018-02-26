Видео, как две российские лыжницы получили предложения руки и сердца в аэропорту
26 февраля 2018, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]
Российских лыжниц, бронзовых призёров Олимпиады в Пхёнчхане ждал сюрприз по возвращении на родину. Прямо во время встречи в аэропорту женихи сделали Анне Нечаевской и Анастасии Седовой предложение руки и сердца.
Встав на одно колено, молодые люди перед всеми собравшимися, родственниками спортсменов, болельщиками, участниками Олимпиады и официальными лицами, попросили своиих любимых выйти за них замуж, подарив девушкам шикарные букеты роз.
Самолёт с российскими спортсменами сегодня приземлился в столичном аэропорту. Болельщики подготовили спортсменам торжественную встречу, исполнив гимн России, который не мог официально прозвучать в Пхенчхане из-за запрета МОК.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Выскажитесь и проголосуйте