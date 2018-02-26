Делегацию российских олимпийцев, прилетевших из Южной Кореи, встречает в Шереметьево толпа поклонников, пресса, друзья и родственники. Самолёт со спортсменами недавно приземлился в столичном аэропорту.

Россияне на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане завоевали 17 наград: два золота, в том числе первая за 26 лет медаль ОИ по хоккею, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Болельщики подготовили спортсменам торжественную встречу, исполнив гимн России, который не мог официально прозвучать в Пхенчхане из-за запрета МОК.