Свищёв призвал Брызгалову найти замену Крушельницкому для поездки на ЧМ
26 февраля 2018, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
Как заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв, в связи инцидентом, произошедшим на ОИ, в исполкоме федерации будет обсуждаться вопрос, кого можно поставить на замену Александра Крушельницкого.
По его словам, его коллеге Анастасии Брызгаловой следует ехать на ЧМ с другим партнером. Свищёв рассказал, что завтра будет обсуждаться состав сборной, которая поедет на чемпионат мира. По его словам, "из-за дела Крушельницкого нынешняя команда разбита", передает ТАСС.
НАпомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты за нарушение Крушельницким антидопинговых правил.
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