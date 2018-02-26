Свищёв призвал Брызгалову найти замену Крушельницкому для поездки на ЧМ

Как заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв, в связи инцидентом, произошедшим на ОИ, в исполкоме федерации будет обсуждаться вопрос, кого можно поставить на замену Александра Крушельницкого.

По его словам, его коллеге Анастасии Брызгаловой следует ехать на ЧМ с другим партнером. Свищёв рассказал, что завтра будет обсуждаться состав сборной, которая поедет на чемпионат мира. По его словам, "из-за дела Крушельницкого нынешняя команда разбита", передает ТАСС.

НАпомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты за нарушение Крушельницким антидопинговых правил.

WADA может исключить мельдоний из списка запрещенных к употреблению веществ для спортсменов в скором времени. Об этом заявил владелец компании, производящей препарат, Киров Липман.