Валерий Сюткин назвал матч олимпийской сборной России по хоккею валидольным

В минувшее воскресенье вся страна напряженно следила за матчем олимпийской сборной России по хоккею. В финальном матче олимпийского турнира россияне обыграли в овертайме Германию со счетом 4:3. Первые лица страны, спортсмены и музыканты поздравили наших хоккеистов с долгожданной победой.

Певец и музыкант Валерий Сюткин поделился своими ощущениями от игры и рассказал, как вчера он с 7 утра в компании Игоря Бутмана и Михаила Куснировича, переживал за наших спортсменов. «Матч выдался валидольный! Вообще, в этом плане, я счастливый человек: я присутствовал на многих наших спортивных победах. Как сказала про меня Мария Киселева: «Валерий Сюткин – это наш абсолютный талисман, если он есть – будет золото» - цитирует НСН слова музыканта.

В свою очередь в рамках предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 Сюткин примет участие в специальном проекте «Город героя», в рамках которого будет рассказываться о городах, принимающих Мундиаль: «В этом проекте каждый человек представляет свой город: Алексей Воевода – Сочи, Руслан Нигматуллин – Казань, Владимир Шахрин – Екатеринбург, а мне доверили представлять Москву. Вообще, задача артиста на спортивных мероприятиях – чествовать и утешать, и не обязательно петь «Оранжевый галстук» - рассказал музыкант.