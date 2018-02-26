Что думает Журова о возможном скором восстановлении статуса ОКР

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала заявление члена МОК Шамиля Тарпищева о том, что организация может в ближайшее время восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР). Тягачев прокомментировал возможность восстановления статуса ОКР

Как отметила Журова в разговоре с RT, восстановление статуса имеет очень важное значение. Иначе "на Олимпиаде в Токио через 2,5 года опять будет предложено выступать под нейтральным флагом", - подчеркнула заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. МОК при этом выражает согласие, что проведена серьёзная работа.