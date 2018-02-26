Тягачев прокомментировал возможность восстановления статуса ОКР
26 февраля 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление члена Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиля Тарпищева о возможном скором восстановлении статуса ОКР.
Для этого есть все условия, отметил Тягачев в разговоре с RT. Все, что требовала комиссия - выполнено и даже оплачено. Почему у российских спортсменов нашли мельдоний, кто и как это сделал, выяснять будут потом. "Мы доказали, что мы сильная страна, умеем держать удар", заявил президент ОКР. Тягачев считает, что МОК должен принять решение к 28 февраля.
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