Тягачев прокомментировал возможность восстановления статуса ОКР

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление члена Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиля Тарпищева о возможном скором восстановлении статуса ОКР. Стало известно, когда Олимпийский комитет РФ может быть восстановлен в правах

Для этого есть все условия, отметил Тягачев в разговоре с RT. Все, что требовала комиссия - выполнено и даже оплачено. Почему у российских спортсменов нашли мельдоний, кто и как это сделал, выяснять будут потом. "Мы доказали, что мы сильная страна, умеем держать удар", заявил президент ОКР. Тягачев считает, что МОК должен принять решение к 28 февраля.