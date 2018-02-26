В Кремле рассказали, когда Путин может встретиться с участниками ОИ-2018

Сегодня в Кремле рассказали, когда президент России Владимир Путин может встретиться с участниками Олимпийских игр 2018 года. Информацию предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Согласно последним данным, в Кремле надеются, что встреча президента и спортсменов состоится уже на этой неделе. По словам Пескова, в настоящий момент идет активная подготовка к данному мероприятию, передает РИА "Новости".

Отмечается, что у некоторых олимпийцев в настоящий момент продолжаются тренировки, поскольку они готовятся к соревнованиям, а у других уже наступили "каникулы". Задачей организаторов является синхронизация графиков спортсменов с планами президента РФ. Точная дата будет объявлена позже.