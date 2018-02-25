Хоккеисту Кошечкину накануне финала снился вещий сон
25 февраля 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Вратарь олимпийской хоккейной сборной России Василий Кошечкин рассказал, что перед финальным матчем с командой из Германии он видел вещий сон, в котором его команда надевала золотые медали.
Как признался хоккеист, во время игры он вообще ничего не думал. "Думал о том, что мы все равно выиграем". Такая уверенность в нем была из-за сна. Как рассказал хоккеист-чемпион, исполнилась его детская мечта выиграть со своей командой золото Олимпиады. "Я с детства любил смотреть хоккей, смотрел на наших чемпионов и хотел им стать. Вот я им и стал", — приводит слова Кошечкина РИА Новости.
Кошечкин вошел в символическую сборную турнира по версии журналистов и был признан лучшим вратарем по мнению директората.
Матч за первое место в хоккейном турнире между командами России и Германии войдет в историю, как наиболее яркое событие Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил глава Минспорта РФ Павел Колобков.
«Ветеран» российской хоккейной сборной Павел Дацюк после победы на ОИ-2018 вошел в Тройной золотой клуб.
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