Алина Загитова и Евгения Медведева вернулись в соцсети

Две знаменитые российские фигуристки - олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева вернулись в социальные сети. В дни соревнований наши замечательные фигуристки были заняты только тренировками. А после прекрасного выступления на Играх выложили в соцсетях фото и оставили сообщения.

15-летняя Алина обратилась ко всем, кто переживал за нее. "Хочу сказать огромное спасибо всей моей команде!!!

Мы проделали большую работу придя к этим Олимпийским Играм. Спасибо всем, кто переживал за меня! Я благодарна за вашу поддержку! Дальше больше", - подписала Загитова фото с Евгенией Медведевым и своими тренерами.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)Фев 25, 2018 в 4:46 PST

"Вы шикарные наши девочки", "Ты большая мододец! Смотреть на твоё катание просто удовольствие! Желаю тебе долгой карьеры Алиночка", - написали комментарии любители фигурного катания.

18-летняя Женя Медведева завоевала "серебро". За несколько месяцев до Игр фигуристка перенесла травму и восстанавливалась. Произвольная программа Евгении "Анна Каренина" - сильнейшая в мире. Медведева блестяще откатала свой танец. Но у Алины Загитовой была более высокая оценка за короткую программу. И Женя оказалась второй. Сказать что переживала, ничего не сказать. Евгения Медведева очень эмоциональная девушка. На следующей день после соревнований фигуристка завела дневник. И сделала вывод, что впереди у нее еще огромная спортивная жизнь.