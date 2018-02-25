Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко прокомментировал победу сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2018 года. Россия завоевала первую за 26 лет золотую медаль Олимпиады. СМИ Германии считают хоккейный финал Олимпиады «самым крутым поражением»

"Эту победу мы ждали 26 лет! Теперь хоть у кого-то есть вопросы, зачем надо было все-таки ехать на эту Олимпиаду?", - спрашивает Плющенко. Как отметил фигурист, мечта хоккеистов и мечта каждого из нас сбылась.

В декабре Евгений Плющенко высказал мнение, что российские спортсмены должны принять участие в зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

"Я, как спортсмен, который прошёл 4 последние Олимпиады, не могу остаться в стороне от того, что сейчас происходит. Считаю, что нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду, так как для многих эта Олимпиада может быть последней и шанса выступить больше не будет", - отмечал Плющенко.