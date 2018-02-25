Знарок задумался о продолжении работы с российской сборной
25 февраля 2018, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после драматический победы над командой Германии в финале Олимпиады пообещал подумать о продолжении работы с россиянами. По признанию наставника российского специалиста, он устал.
По оценка Знарка, на Играх-2018 "собрались все добротные команды". "Поэтому считать нас фаворитами изначально не было смысла", - считает он. "Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России", - цитирует тренера Лента.ру.
Он подчеркнул: "Этот матч был для меня самым важным в жизни". "То, что я сегодня утром был очень спокоен — это маска. Потому что я очень сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели", — объяснил главный тренер.
Олега Знарока уже поздравил Владимир Путин. Российская сборная завоевала "золото".
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