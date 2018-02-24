Видео, как белка "подрезала" сноубордистку во время соревнований на ОИ-2018
24 февраля 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Во время проведения Олимпийских соревнований в Пхенчхане на состязаниях по параллельному слалому на горнолыжной трассе внезапно появилаь белка, которая выскочила перед австрийкой Даниэлой Ульбинг.
Белка промелькнула всего лишь в нескольких миллиметрах от доски Даниелы, буквально чуть ее не "подрезав". Как рассказала спортсменка, животное уже было совсем рядом с ней, это был достаточно большой грызун. Даниэла рада, что белка не пострадала.
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