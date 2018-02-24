Губерниев высказался о бойкоте биатлонистов США и Чехии
24 февраля 2018, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ сборных США и Чехии по биатлону участвовать в финальном этапе Кубка мира, который пройдет в марте в России.
Губерниев отправил спортсменов "с пламенным биатлонным приветом" в место на четыре буквы, куда россиянам так привычно отсылать неприятных им людей. Туда же он отправил "и милого шведа Себастьяна Самуэльсона", который поддержал решение о бойкоте за день до окончания Олимпийских игр в Пхёнчхане и призвал коллег бойкотировать российский этап Кубка мира.
Утром в субботу стало известно, что Федерация биатлона США намерена бойкотировать этап Кубка мира, который состоится в Тюмени.
Позднее появилась информация, что сборная Чехии по биатлону не будет выступать на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени в марте, заявил президент Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза.
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