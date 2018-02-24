Лыжники из РФ взяли сразу две медали в гонке на 50 километров в рамках Олимпиады

В субботу, 24 февраля, стало известно, что российские спортсмены в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане завоевали сразу две медали в лыжной гонке на 50 километров классическим стилем с общего старта.

Отмечается, что лыжник из РФ Александр Большунов смог добыть для своей страны серебряную медаль, а Андрей Ларьков взял бронзу, передает РИА "Новости".

Отмечается, что победа в гонке на 50 километров досталась спортсмену из Финляндии Ийво Нисканену, которому удалось пройти маршрут за 2 часа 8 минут 22,1 секунды. Уточняется, что россиянин уступил финну 18,7 секунды, вследствие чего пришел вторым.