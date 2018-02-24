Лыжники из РФ взяли сразу две медали в гонке на 50 километров в рамках Олимпиады
24 февраля 2018, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 24 февраля, стало известно, что российские спортсмены в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане завоевали сразу две медали в лыжной гонке на 50 километров классическим стилем с общего старта.
Отмечается, что лыжник из РФ Александр Большунов смог добыть для своей страны серебряную медаль, а Андрей Ларьков взял бронзу, передает РИА "Новости".
Отмечается, что победа в гонке на 50 километров досталась спортсмену из Финляндии Ийво Нисканену, которому удалось пройти маршрут за 2 часа 8 минут 22,1 секунды. Уточняется, что россиянин уступил финну 18,7 секунды, вследствие чего пришел вторым.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Олимпийская копилка России пополнилась бронзой
Выскажитесь и проголосуйте