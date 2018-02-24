Россияне Дамир Исмагулов и Мовсар Евлоев защитили звание чемпиона М-1 Challenge

В главном бою завершившегося в Москве международного турнира по смешанным боевым единоборствам М-1 Challenge 88 россиянин Дамир Исмагулов (Оренбург, "Шторм", авторская школа Александра Шлеменко) в тяжелом 5-раундовом противостоянии взял верх над грузинским бойцом Раулем Тутараули, защитив титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе. Соперники до этого боя уже встречались на турнире M-1 Challenge 66 в Оренбурге, тогда победу также одержал Исмагулов.









"По плану мы сделали все правильно, в целом я очень доволен, что провел 5-раундовый бой, продышался и старался забирать концовку каждого раунда. Где-то Тутараули прибавил, где-то сбавил. С каждым раундом я чувствовал свое преимущество, понимал, что Рауль все больше и больше устает, не меняется, плюс у него в борьбе ничего не получалось. Ставка на бой у него была сделана именно на борьбу, но этим он ничего не смог сделать, поэтому поединок получился в мою сторону. Соперник действительно хорошо подготовился, и у него было больше времени, чтобы основательно подойти к реваншу", - прокомментировал чемпион.









Другой россиянин Мовсар Евлоев (Ингушетия) защитил звание чемпиона чемпиона М-1 Challenge в легчайшем весе, одержав досрочную победу "удушающим" в 3-раунде (3.47) над казахским бойцом Сергеем Морозовым. Для Мовсара это стала первая защита титула, который он завоевал в прошлом году.









"В ходе боя чувствовалась некая усталость, как будто не выспался, руки были не такие легкие и скорость не та. Хочу сказать, что в общем удалось придерживаться плана и завершить бой досрочно. Поединок прошёл так, как я и ожидал. На сто процентов был уверен, что под давлением Сергей сам начнёт проходить мне в ноги не смотря на то, что уступает в борьбе, где я его буду его накрывать и "свиповать", - поделился своими мыслями после боя Евлоев.

















Остальные результаты М-1 Challenge 88:

91 кг: Вадим Шабадаш (Украина) победил Петара Петрова (Болгария) техническим нокаутом (1-раунд, 0.46)

супертяжелый вес: Максим Якобюк (Шторм, Новый Поток) победил Франка Корца (Германия) техническим нокаутом (2-раунд, 4.06)

84 кг: Талех Наджафзаде (Азербайджан) победил Виталия Слипенко (GM Gym и Сечь PRO) единогласным решением судей

84 кг: Руслан Шамилов (Псков) победил Реда Удгу (Франция) удушающим приемом (2-раунд, 3.12)

70, 3 кг: Рубенилтон Перейра (Бразилия) победил Рината Саякбаева (Кыргызстан) единогласным решением судей

61,3 кг: Александр Осетров (Шторм, Новый Поток) победил Сергея Клюева (Сочи Star) единогласным решением судей

65,8 кг: Бусурманкул Абдибаид Улу (Кыргызстан) победил Максима Дивнича (Санкт-Петербург) единогласным решением судей

61,3 кг: Баир Штепин (Барс) победил Хелитона Дос Сантоса (Бразилия) нокаутом (2-раунд, 2.17)

99 кг: Хадиз Ибрагимов (Самбо-Питер) победил Штефана Пютца (Германия) удушающим приемом (3-раунд, 2.12)

84 кг: Валерий Мясников (Industrials Team) победил Джозефа Хенли (США) техническим нокаутом (1-раунд, 4.41).