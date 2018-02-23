В Москве волонтеров начинают обучать к ЧМ-2018

В пятницу, 23 февраля, стало известно о начале подготовки волонтеров к чемпионату мира по футболу, который состоится уже в этом году. Игры пройдут в одиннадцати российских городах с 14 июня по 15 июля.

Согласно последней информации, различные курсы, в рамках которых добровольцев будут обучать ключевым навыкам, необходимым для успешного проведения ЧМ, пройдут не менее 6 тысяч человек, передает издание "Известия".

Подчеркивается, что эти занятия для волонтеров будут проводить сразу на некоторых разных площадках, среди которых будут даже станции Московского метрополитена. Известно, что их будут, в частности, обучать работе с людьми с ограниченными возможностями.