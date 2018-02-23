Дарья Дмитриева рассказала свою версию развода с хоккеистом Радуловым

Бывшая жена хоккеиста Александра Радулова Дарья Дмитриева рассказала свою версию развода с супругом. 24-летняя Дарья – гимнастка, завоевавшая "серебро" на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Сейчас Даша воспитывает их с Александром сына Макара, развивает свой бизнес и работает в юридической компании. Дмитриева открыла свадебное агентство.

Публикация от DARIA RADULOVA (@busia_22)Фев 19, 2018 в 7:54 PST

Публикация от DARIA RADULOVA (@busia_22)Фев 8, 2018 в 1:05 PST

По признанию Дарьи, они познакомились с Радуловым, когда он уже был известным спортсменом. Начали встречаться. Поженились спортсмены за три месяца до рождения сына Макара.

Девушка отмечает, что ругались они часто. И даже перед самой свадьбой. Свадьбу сыграли шикарную. Были приглашены около 100 гостей. Свадьбу развлекал друг мужа рэпер Баста.

Но эмоции захлестывали супругов. И после свадьбы ругаться стали чаще, редкий день обходился без криков.

"Пришел какой-то предел. Он меня обидел. Это было стечение многих обстоятельств. Как снежный ком все накапливается, а потом лавина. Даже не обстоятельств – поступков, которые были неуместны. Я прощала-прощала, а в какой-то момент у меня все начало взрываться", - рассказала Дарья.

Она признает в интервью изданию sports: "Мы принесли друг другу очень много боли. Сначала он мне, потом я ему. Все по швам треснуло и мы разошлись".

Они пытались сойтись после развода. Но так и не научились слышать друг друга. "Вместо того, чтобы устранить ошибку в себе, каждый пытался предъявить друг другу, но сам не исправлялся. На этом и закончилось", - сетует Даша.

Чем конкретно провинился Александр, Дмитриева не рассказала, только подчеркнула, что для нее есть моменты, которые недопустимы, то, чего она бы не хотела, чтобы мужчина делал.