Алина Загитова - олимпийская чемпионка по фигурному катанию на Олимпиаде-2018
23 февраля 2018, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]
Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой. "Серебро" завоевала Евгения Медведева. 239, 57 - сумма баллов 15-летней Алина. У 18-летней Жени результат ниже на полтора балла.
У Медведевой был ниже результат за короткую программу. В результате наши фигуристки принесли две медали в копилку российской сборной.
Для Алины Загитовой это были первые соревнования мирового уровня.
Женя разрыдалась после выступления. Она блестяще выступила с произвольной программой "Анна Каренина", которую ей поставил Илья Авербух.
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