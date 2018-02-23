Алина Загитова - олимпийская чемпионка по фигурному катанию на Олимпиаде-2018

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой. "Серебро" завоевала Евгения Медведева. 239, 57 - сумма баллов 15-летней Алина. У 18-летней Жени результат ниже на полтора балла.

У Медведевой был ниже результат за короткую программу. В результате наши фигуристки принесли две медали в копилку российской сборной.

Для Алины Загитовой это были первые соревнования мирового уровня.

Женя разрыдалась после выступления. Она блестяще выступила с произвольной программой "Анна Каренина", которую ей поставил Илья Авербух.