Мария Сотскова собралась и хорошо откатала произвольную программу

Действующая чемпионка мира Евгения Медведева и обладательница Гран-При нынешнего сезона Алина Зарипова скоро начнут показывать свои произвольные программы на Олимпиаде -2018 в Южной Корее.

Третья россиянка, участвующая в Играх, воспитанница Елены Водорезовой Мария Сотскова за свое выступление получила оценку 134,24.

Мария выступила хорошо. Но, как считают эксперты, могли бы и больше поставить, сообщает Газета.ру. Мария в какой то момент вышла на промежуточное первое место с итоговыми баллами 198,10. Болельщики поддерживали нашу Машу «Молодец! Молодец!».

Напомним, катая короткую программу Сотскова упала с прыжка в самом начале.

30-летняя итальянка Каролина Костнер упала сегодня. Соотвественно, оценка снижена. Оценка Костнер — 139,29. Итого — 212,44. Это второе место на данный момент. Это уже четвертая Олимпиада для итальянки.

После короткой программы лидируют Алина Загитова и Евгения Медведева. Ждем.