Россия заплатила МОК 15 миллионов долларов
21 февраля 2018, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийский комитет России (ОКР) заплатил Международному олимпийскому комитету (МОК) 15 миллионов долларов. Эти сведения 21 февраля сообщило агентство AFP со ссылкой на свои источники.
Выплата этой суммы — одно из условий частичного или полного восстановления членства России в МОК. Вопрос о восстановлении ОКР в правах будет рассматриваться 24 февраля.
Информатор агенства отметил, что случай с российским спортсменом, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, однозначно повлияет на решение, сообщает Лента.ру.
Источник AFP подчеркнул, что версия керлингиста Александра Крушельниста выглядит правдоподобной.
Алекандр Крушельницкий, в допинг-пробах которого после выступления на соревнованиях по кёрлингу на Олимпийских играх в Пхёнчхане был обнаружен мельдоний, отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде ( CAS) по этому делу.
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