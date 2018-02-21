Россия заплатила МОК 15 миллионов долларов

Олимпийский комитет России (ОКР) заплатил Международному олимпийскому комитету (МОК) 15 миллионов долларов. Эти сведения 21 февраля сообщило агентство AFP со ссылкой на свои источники.

Выплата этой суммы — одно из условий частичного или полного восстановления членства России в МОК. Вопрос о восстановлении ОКР в правах будет рассматриваться 24 февраля.

Информатор агенства отметил, что случай с российским спортсменом, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, однозначно повлияет на решение, сообщает Лента.ру.

Источник AFP подчеркнул, что версия керлингиста Александра Крушельниста выглядит правдоподобной.

Алекандр Крушельницкий, в допинг-пробах которого после выступления на соревнованиях по кёрлингу на Олимпийских играх в Пхёнчхане был обнаружен мельдоний, отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде ( CAS) по этому делу.