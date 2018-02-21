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Россияне назвали керлингиста Крушельницкого жертвой допинг-террористов

21 февраля 2018, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне назвали керлингиста Крушельницкого жертвой допинг-террористов
фото: globallookpress.com

Керлингист Александр Крушельницкий, уличенный на Зимней Олимпиаде в употреблении запрещенных веществ, стал жертвой допинг-террористов. Такое предположение поддержала половина участников онлайн-опроса на сайте «Аргументы недели».

В ходе опроса свое мнение высказали более 2 300 человек. 50% респондентов считают, что мельдоний в еду атлета подмешали иностранцы, поставившие себе цель дискредитировать российский спорт. По мнению еще 38%, это сделал кто-то из партнеров Крушельницкого по сборной РФ. 12% уверены, что керлингист принял допинг по своей воле.

Александр Крушельницкий выиграл бронзовые медали Олимпийских игр вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой. Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело уличенного в приеме допинга россиянина 22 февраля.

 

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