Россияне назвали керлингиста Крушельницкого жертвой допинг-террористов

Керлингист Александр Крушельницкий, уличенный на Зимней Олимпиаде в употреблении запрещенных веществ, стал жертвой допинг-террористов. Такое предположение поддержала половина участников онлайн-опроса на сайте «Аргументы недели».

В ходе опроса свое мнение высказали более 2 300 человек. 50% респондентов считают, что мельдоний в еду атлета подмешали иностранцы, поставившие себе цель дискредитировать российский спорт. По мнению еще 38%, это сделал кто-то из партнеров Крушельницкого по сборной РФ. 12% уверены, что керлингист принял допинг по своей воле.

Александр Крушельницкий выиграл бронзовые медали Олимпийских игр вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой. Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело уличенного в приеме допинга россиянина 22 февраля.