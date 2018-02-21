Песков прокомментировал допинг-дело керлингиста Крушельницкого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал допинг-дело керлингиста Александра Крушельницкого. Как отметил официальный представитель Кремля, факт обнаружения запрещенного препарата в анализах спортсмена Александра Крушельницкого есть, но надо надеяться на расследование.

"Единственное, что может помочь нашему спортсмену, это расследование, которое будет производиться, в том числе и в соответствии с нашим действующим антидопинговым законодательством", - заявил Песков и призвал: "Давайте рассчитывать на то, что это расследование поможет ему реабилитироваться".

Крушельницкий, завоевавший "бронзу" со своей женой Анастасией Брызгаловой, уверяет, что мельдоний не принимал. Ранее его пробы были всегда абсолютно чистые. Пара шокирована положительными результатами допинг-проб.