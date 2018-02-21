Анастасия Брызгалова: у нас с Сашей ни таблеток, ни аптечки нет
21 февраля 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Завоевавшие бронзовые медали на Олимпиаде в Пхёнчхане в дабл-миксте по кёрлингу Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий шокированы положительными результатами допинг-проб у спортсмена.
Допинг-проба А и Б Крушельницкого показали положительный результат на мельдоний. Крушельницкий предположил, как в его допинг-пробе могло оказаться запрещённое вещество.
А его супруга-красавица Анастасия Брызгалова говорит, что никаких таблеток они вообще не принимали. По словам спортсменки, у них даже аптечки никакой есть. Как объяснила Анастасия, если бы им с Сашей потребовалась медицинская помощь, она обратились бы к врачу в команде.
Крушельницкий опасается, что мельдоний ему подмешал в напиток член сборной России, который не попал в состав на Олимпиаду. Это могло произойти в тренировочном лагере в Японии, писал "Советский спорт".
Рассмотрение дела российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил, скорее всего, состоится 22 февраля. От решения Спортивного арбитражного суда (CAS) зависят, пойдет ли команда России на закрытии Игр под национальным флагом и судьба медалей Брызгаловой и Крушельницкого.
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