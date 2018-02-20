Названа самая великая мошенница в истории Олимпиады

Американскую спортсменку Элизабет Суэйни, которая представляла сборную Венгрии в соревнованиях по фристайлу в дисциплине лыжный ски-хафпайп на Олимпиаде 2018, считают «самой великой мошенницей» в истории игр.

Суэйни начала заниматься спортом в возрасте 25 лет и решила попасть на Олимпийские игры. Не имея шансов пробиться в состав сборной США, Суэйни начала выступать за сборную Венесуэлы. Потом девушка перешла в состав Венгрии.

Для попадания на Игры ей было необходимо несколько раз войти в тридцатку лучших на этапах Кубка мира. Сэйни проявила хитрость, выступая только в тех стартах, где число спортсменов не превышало 29 человек. Таким образом, Суэйни выполнила норматив и смогла попасть на ОИ-2018.

Многие пользователи в социальных сетях отреагировали на данное выступление спортсменки: «Элизабет Суэйни — самая большая обманщица и мошенница после тех, кто использовал допинг, чтобы победить. Она просто обдурила всех и оплатила свой путь на Олимпиаду. Ты не спортсменка, если просто пытаешься доехать до финиша. Хватит поддерживать её».