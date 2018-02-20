22 февраля в СК «Олимпийский» в Москве действующий чемпион M-1 Challenge в легком весе, один из самых зрелищных бойцов в российском MMA Дамир Исмагулов (авторская школа Шторм Александр Шлеменко ) проведет защиту титула против бойца из Грузии Рауля Тутараули, на счету которого 18 побед, 13 нокаутов. Супер-бой станет главным событием международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 88, рамках которого запланировано 12 поединков. Накануне боя Дамир рассказал о прогрессе, который сделал за время подготовки, дал оценку технике соперника и своему будущему в ММА.

- Что думаешь о переносе твоего боя с Раулем с 10 ноября на февраль?

- Я считаю, что отмена поединка определенно была более выгодна моему сопернику. После крайнего поединка Рауля, к моменту нашей встречи прошло бы всего полтора месяца, а из-за переноса у него появилась возможность полноценно отдохнуть и пройти подготовительный лагерь. К нашей встрече в ноябре я чрезвычайно усердно готовился, прошел четыре этапа сборов и по результатам встречи с бразильцем, заменившим Тутараули, могу уверенно сказать, что был готов отлично. В тот вечер Раулю было бы со мной очень тяжело. В любом случае, для меня разницы никакой нет, и я буду готов к защите своего пояса 22-го февраля.

- Что изменилось с момента первого противостояния и насколько оба изменились как бойцы?

- С момента нашего первого боя мы очень изменились. На мой взгляд, в тот раз мой соперник меня недооценил. Просматривая бои Рауля, которые он провёл после нашего поединка, я увидел, что он стал работать более грамотно: уже не летит в открытую вперёд, но, тем не менее, у него есть определенные пробелы в технике. Безусловно, он стал лучше в некоторых аспектах, особенно в выносливости, но и я не стоял на месте. С тех пор я также провёл множество боёв и ни в одном не испытывал значительных проблем. Я успешно конкурировал с соперниками и в ударной технике и в борьбе, и тем интереснее наша повторная встреча с Раулем.

- Бойцы из твоей команды славятся грамотно построенной тактикой, расскажи, что будет в этот раз?

- Мы действительно разрабатываем хорошую тактику на бои, обдумываем все возможные положения и ситуации, ищем слабые стороны соперника и грядущий поединок не станет исключением. У меня подготовлена грамотная тактика на бой и мне лишь необходимо её придерживаться. Действительно, многие считают, что Рауль особенно опасен в первых раундах, но я не планирую пережидать ранние раунды в надежде получить преимущество во второй половине боя, я собираюсь доминировать в этом поединке и выигрывать каждый эпизод и каждый раунд, не оставив ему шансов. С предыдущей нашей встречи я стал значительно лучше в физическом плане, стал намного сильнее.

- В вашей первой встрече ты победил нокаутом. Настроен ли ты в этот раз также?

- ММА - достаточно непредсказуемый вид спорта. Возможно всё что угодно, ты можешь хорошо попасть и выйти на приём, можешь победить по очкам, а можешь и сам проиграть, так что загадывать не приходится. Я не планирую досрочную победу, настраиваюсь на то, чтобы выиграть каждый раунд, но если выпадет возможность победить досрочно, то я ей воспользуюсь. С нетерпением жду этого боя и надеюсь увидеть Рауля в его лучшей форме. Мои последние соперники не могли составить мне серьезную конкуренцию, надеюсь, что Тутараули даст мне хороший, конкурентный бой, где я смогу показать всё, на что я способен.

- Складывается впечатление, что ты перебил уже практически всех лучших бойцов в своём дивизионе. С кем бы хотел помериться силами в рейдже?

- Следующий соперник всегда самый сложный. На данный момент я сфокусирован на противостоянии с грузинским спортсменом, но наш дивизион не испытывает нехватки сильных оппонентов. Постоянно подписываются новые спортсмены, молодые бойцы набираются опыта и становятся серьезными соперниками, но у меня нет такого желания подраться с кем-то конкретно.