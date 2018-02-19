Промежуточные итоги Олимпийских игр: 20-е место России в медальном зачете

На десятый день Олимпиады сборная атлетов из России остается на 20-м месте в общем медальном зачете. Сейчас в активе сборной 11 медалей — три серебряных и восемь бронзовых.

На данном этапе лидирующее место в медальном зачёте занимает сборная Норвегии с 28 медалями, на втором месте — Германия с 20 наградами и замыкает тройку Канада с 17 медалями, пишет НСН.