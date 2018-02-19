Главный тренер сборной России по регби подал в отставку

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин оставил свой пост. По словам председателя высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева, данное решение было принято самим специалистом.

"Мы поблагодарили Первухина за проделанную работу, никакой неудовлетворительной оценки его работы не было", — цитирует Артемьева "Р-Спорт".

Александр Первухин сообщил РИА Новости, что был готов уйти в отставку еще после поражения от команды Испании в матче чемпионата Европы и обижаться ему не на кого.

Для выхода на главный международный турнир по регби сборной России необходимо было одерживать победу над прямым конкурентом – командой Испании, однако на своем поле "медведи" уступили со счетом 13:20 и практически лишили себя шансов на выход в основную сетку мирового первенства.

Федерация регби России (ФРР) планирует пригласить на роль главного тренера сборной России по регби-15 специалиста топового уровня, заявил глава высшего совета ФРР Игорь Артемьев.