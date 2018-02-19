Новая волна команды «Трактор». Почему Артём Пеньковский будил родителей в 6 утра

Продолжаем знакомство с молодыми игроками челябинского «Трактора», с теми, кто будет определять его игру в ближайшее время.

Вот несколько интересных фактов, о форварде команды Артёме Пеньковском:

Артем Пеньковский поиграл за челябинские команды в трех лигах. Форвард «Трактора» прошел всю клубную вертикаль. В сезоне 2012/2013 дебютировал за «Белых Медведей» в МХЛ, год спустя провел шесть матчей за «Челмет», в КХЛ дебютировал в сезоне 2014/2015.

За все команды челябинской вертикали Артем Пеньковский сыграл 240 матчей. Больше всего игр Артем Провел в КХЛ – 131, за которые набрал 25 (11+14) очков. В МХЛ Пеньковский сыграл 87 матчей и записал на свой счет 65 очков. Самым непродолжительным был отрезок в «Челмете», где за 16 матчей Пеньковский пополнил свой бомбардирский счет 7 баллами за результативность (4+3).

В детстве Артем Пеньковский будил родителей в 6 утра. Тренировка в спортшколе начиналась в 11 утра, но Артем и его друзья приезжали намного раньше. С утра был свободен детский каток. Артем не давал спать родителям, просил их отвезти его в ледовый дворец и катался по максимуму.

Первый тренер «Трактора» из дальнего зарубежья не мог выговорить фамилию Артема. Финн Карри Киви называл Пеньковского то «Пена», то «Пене», то «Пеня». Последнее сочетание букв в итоге привязалось к Артему, и в итоге так сейчас называют нападающего партнеры по команде, особенно легионеры.

Ещё больше фактов из жизни Артёма Пеньковского.

Фото: ХК «Трактор»