СМИ: допинг-проба "В" российского керлингиста является положительной
19 февраля 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 19 февраля, в СМИ появилась информация о результатах допинг-пробы "В" российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно последней информации, они являются положительными.
Как сообщают журналисты, второй образец так же, как и первый, продемонстрировал наличие в крови спортсмена мельдония. Данную информацию сегодня предоставило британское издание Inside the Games. Официального подтверждения этой новости, однако, пока нет.
Ранее сегодня в МОК заявили, что Крушельницкому действительно могли подмешать допинг. Также отмечалось, что расследование в отношении керлингиста прекратят, если его допинг-проба "В" будет чистой.
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