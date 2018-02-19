В понедельник, 19 февраля, в СМИ появилась информация о результатах допинг-пробы "В" российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно последней информации, они являются положительными.

Как сообщают журналисты, второй образец так же, как и первый, продемонстрировал наличие в крови спортсмена мельдония. Данную информацию сегодня предоставило британское издание Inside the Games. Официального подтверждения этой новости, однако, пока нет.

Ранее сегодня в МОК заявили, что Крушельницкому действительно могли подмешать допинг. Также отмечалось, что расследование в отношении керлингиста прекратят, если его допинг-проба "В" будет чистой.