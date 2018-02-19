Олимпиада удивляет не только спортивными достижениями

За нынешней Олимпиадой очень увлекательно наблюдать. И дело не только в соревнованиях. Огромные очереди повсюду из-за Нового года по лунному календарю, выдрессированные северокорейские фанатки, выступления с прахом на шее, целый год добиравшиеся до Пхёнчхана на велосипеде родители одного из спортсменов и обнажившаяся грудь фигуристки – чудеса!

Спортсмены тоже люди и имеют право на свои причуды. На нынешней олимпиаде модно обращаться за помощью к духам умерших родственников. Американский акробат выступает с прахом своего брата, а горнолыжница из той же страны – с прахом своего дедушки. Говорят, это придает им силы. Акробат при этом признается, что когда уже готов сдаться, из кулона на шее будто слышит подбадривающие слова.

Родители фристайлиста из Швейцарии год добирались до места проведения Олимпиады на велосипедах. Семейная пара проехала 17 тысяч километров, чтобы попасть на выступление 26-летнего сына, посетив во время путешествия 20 стран.

Но, безусловно, особенно поразили болельщицы из Северной Кореи в одинаковых красных спортивных костюмах. Две сотни девушек из делегации хором поют песни и исполняют национальные танцы, громко хлопают и размахивают флагом. Многих это раздражает и нервирует, а кто-то, наоборот, считает это милым и фотографируется на их фоне. «Чирлидерш» тщательно отбирали по нескольким критериям. Главное – симпатичная внешность и любовь к родине. А еще нужно было быть ростом не меньше 160 см и не старше 25 лет. В туалет и столовую девушки ходят строем, сопровождающие внимательно следят, чтобы с ними никто из посторонних не общался.