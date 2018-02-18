Елену Вяльбе называют героем Олимпиады-2018

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил вклад главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в успехи российских лыжников на Олимпийских играх-2018 и назвал ее героем Олимпиады.

Мужская сборная России по лыжным гонкам сегодня завоевала "серебро" в олимпийской эстафете на Играх в Южной Корее.

на Олимпиаде-2018 бронзовые медали завоевали российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в эстафете 4 х 5 километров, Денис Спицов в индивидуальной гонке на 15 километров, Александр Большунов в спринте и Юлия Белорукова в женском спринте.

После гонки мужчин Елена Вяльбе со слезами на глазах заявила, что надеялась только на бронзу. "Хотел бы отметить работу, проведенную Еленой Вяльбе, в этих результатах ее огромный вклад. Это и не только выдающийся спортсмен, и тренер, и организатор. Она вдохновляет нашу команду, болеет и переживает за каждого", - цитирует Жукова ТАСС.

Менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский назвал Дениса Спицова настоящим героем.

По его словам, Спицов сенсационно вырвал бронзу в 15-километровой гонке, - сообщает Газета.ру."Дай бог Спицову в дальнейшем так прогрессировать", — отметил Чарковский.

Елена Вяльбе - трехкратная олимпийская чемпионка.