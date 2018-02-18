Российские лыжники взяли серебро в эстафете на Играх в Пхенчхане

Серебряная медаль в эстафете 4х10 км стала пятой для наших лыжников на Олимпиаде в Пхенчхане. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Публикация от Андрей Ларьков (@andrey__larkov)Фев 9, 2018 в 2:44 PST

Публикация от Denis Spitsov (@spitsov_ds)Фев 17, 2018 в 6:56 PST

Выиграли эстафету норвежцы Дидрик Тенсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Хесфлот Клебо, а бронзовыми призерами стали французы Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс и Адриен Бакшайдер.

Ранее на Олимпиаде-2018 бронзовые медали завоевали российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в эстафете 4 х 5 километров, Денис Спицов в индивидуальной гонке на 15 километров, Александр Большунов в спринте и Юлия Белорукова в женском спринте.