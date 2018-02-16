Российские хоккеисты разгромили сборную Словении на Олимпиаде

Сборная России по хоккею с разгромным счетом 8:2 обыграла команду Словении в матче группового раунда Олимпийских игр в Пхенчхане. Наша команда вышла на третье место в группе В с тремя очками.

Лидирует в группе сборная США (4 очка), второе место занимает команда Словакии (3), словенцы – на последнем месте, у них 2 очка. В следующем матче 17 февраля команда олимпийских атлетов из России сыграет с американцами, а словенская сборная – со словаками, пишет ТАСС.

Всего в мужском олимпийском хоккейном турнире принимает участие 12 команд в трех группах. Победители групп и лучшая сборная из занявших вторые места команд будут соревноваться в четвертьфинале плей-офф, а остальные команды проведут по дополнительной встрече. Финал состоится 25 февраля.

Нынешняя победа вошла в число самых крупных за всю историю выступлений российских хоккеистов на Олимпийских играх. Самой же разгромной пока остается победа нашей сборной над командой Австрии со счетом 9:1 (Лиллехаммер, 1994).