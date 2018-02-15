Южноуральские тайбоксеры ведут активную подготовку к боям в клетке

24 февраля арена «Трактор» в Челябинске примет две дюжины бойцов, которые сразятся в клетке. На шоу приглашен Майк Тайсон.

На мероприятии бойцы будут сражаться по правилам ММА и древнего муайтай. Шоу организовала компания «РМК Боксинг Промоушен» и поддержал губернатор Южного Урала Борис Дубровский. Конечно, южноуральцы будут болеть за своих. Фаворитами челябинцев стали 36-летний Александр Комиссаров и 24-летний Али Ахмедов, которых выставили региональная Федерация панкратиона и клуб смешанных единоборств «Гром». Их противниками станут Максим Усоян и Гор Халатян из Екатеринбурга.

- Впереди всех нас ждет большой и очень интересный турнир, – уточнил президент федерации панкратиона Южного Урала Сергей Нечет. – Не сомневаюсь, что бои в клетке порадуют зрителей захватывающим действием. Наши бойцы - зрелищные и сильные ребята, которые ярко себя проявляют в разных видах боевых единоборств.

Сергей Нечет уверен, что выступление южноуральцев станут украшением боев в клетке. Напомним, что мероприятие подержит специальный гость – известнейший боец Майк Тайсон. Он приедет на шоу и проведет в Челябинске мастер-класс.

Бои в клетке начнутся в 17-00 24 февраля. Билеты в продаже. Справки по телефону: +7(351) 235-35-85.